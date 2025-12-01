Концертный директор Киркорова подрался с блогером в центре Москвы

Концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник вступил в конфликт с блогером Суадом Муратовичем в центре Москвы. Между ними началась драка, сообщает Telegram-канал «112».

По словам Суада, он стоял в очереди с Киркоровым на открытии катка в ГУМе. Во время разговора с подругой блогер назвал Филиппа «сладким», не имея, по его утверждению, негативных намерений. Однако это замечание вызвало негативную реакцию со стороны представителя певца.

Между Суадом и Ситником произошел словесный конфликт, переросший в драку. Полиция забрала блогера, но заявление он писать не намерен. Неизвестно, написал ли заявление Максим.

