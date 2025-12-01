Племянника Варнавы отдали под суд

Мытищинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 19-летнего Георгия Варнавы, племянника актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

© соцсети

Молодому человеку вменяется покушение на мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, 5 февраля 87-летней жительнице Мытищ позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он запугал пенсионерку уголовной ответственностью за перевод на счет террористической организации и предложил отдать сбережения курьеру.

При снятии наличных сотрудник банка заподозрил мошенничество и вызвал полицию. Приехавший за деньгами курьер был задержан. По его словам, он участвовал минимум в восьми эпизодах мошенничества. Варнава отметила, что он просто доставлял посылки и о том, что работает на мошенников, не догадывался. Подработку молодой человек нашел в Telegram.

Его уголовное дело направлено в Мытищинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.