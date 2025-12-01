Актрису Людмилу Поргину экстренно госпитализировали

Актриса Людмила Поргина, вдова Николая Караченцова, экстренно госпитализирована. У нее диагностировано нарушение кровоснабжения мозга, сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 77-летняя Поргина проинформировала врачей о сильных головокружениях и онемении ног. В медицинском учреждении у известной российской актрисы выявили поражение сосудов головного мозга.

Благодаря своевременно оказанной помощи удалось предотвратить ишемический инсульт, который она перенесла летом прошлого года. Актриса находилась на лечении около двух недель, после чего ее выписали из больницы. Около года назад Поргина снова оказалась в больнице из-за проблем с дыхательной системой.

Известность Поргиной связана с ее участием в театре «Ленком». Она исполнила роли в спектаклях «Тиль», «Шут Балакирев» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Напомним, что советский, российский актер театра и кино Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в возрасте 73 лет.