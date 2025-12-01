Бывший водитель продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова на общую сумму около 500 млн рублей.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Также мужчина рассказал, что видел Разина в последний раз в 2021 году в Сочи. Продюсер платил ему ежемесячную заработную плату в качестве водителя в размере 50 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» составил около 500 млн рублей.

В ТАСС также писали, что обвинённый в мошенничестве Разин скрывается от следствия в США.