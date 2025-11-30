Киркорова в День матери увели с катка под руки: едва избежал скандала

Филипп Киркоров в День матери приехал на мероприятие, которое проходит на катке. Явление артиста народу не прошло незамеченным, потому что для выхода в свет он выбрал модную сербристую куртку, которая сияла как новогодняя елка. Видно звезду было издалека. В какой-то момент корреспонденты попытались взять интервью у идущего вдоль катка певца, но удалось это не всем поскольку один из охранников Киркорова по какой-то причине начал вести себя крайне странно: не давал задавать вопросы, толкал, не давал поднести микрофон, обращался в хамской манере на "ты", преследовал журналистку и даже ударил ее по рукам.

К счастью, едва не разгоревшийся скандал удалось потушить самому Киркорову, который во время общения с "МК" уже сам начал отталкивать мешавшего общению странного сопровождающего.

Через какое-то время Филипп Бедросович и вовсе повеселил публику, так что об охраннике-хаме все забыли. Он вдруг вышел на каток, собрав вокруг себя толпу фанатов. Как выяснилось, это был его первый выход на коньках. За руку его подерживал крепкий мужчина. Проехав буквально пару метров, Филипп остановился и произнёс:" "Нет, это не моё". Затем он оглянулся, ища глазами кого-то. "А где моя дочь? Она где-то здесь катается", - произнёс Филипп Бедросович. Так же он рассказал, что его дочь Алла-Виктория научилась кататься сама.

Постояв ещё две минуты, Киркоров ушёл переобуваться.