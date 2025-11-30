Подольская заявила, что ей нравится заставлять Преснякова ревновать

Наталья Подольская более 14 лет замужем за 57-летним Владимиром Пресняковым. У пары два сына –10-летний Артемий и пятилетний Иван. Она рассказала, что начинала карьеру как актриса, однако муж очень переживает по поводу ее возможных ролей и неизбежного общения с другими мужчинами. Наталья пошутила, что придется попросить дублершу, пишет издание passion.ru.

© РИА Новости

Сам Пресняков сообщил, что он не против откровенных сцен на экране:

«Конечно, можно. И фильм я буду смотреть. Я душка», - отметил музыкант.

Звезда «Евровидения-2005» также призналась, что любит провоцировать мужа на ревность. Она любит выбирать смелые наряды для выхода в свет. При этом она говорит, что ее супруг никогда не ограничивает ее выбор

«Я знаю, что некоторым девушкам мужья запрещают мини-юбки носить. Мне кажется, это отвратительно. С помощью одежды женщины и мужчины самовыражаются, поэтому это очень важная часть игры», — сказала Наталья.

Композитор Владимир Пресняков впервые с 1991 года выпустил полноформатный альбом «Счастливчик». Артист признался, что на многие песни его вдохновила любовь к жене Наталье Подольской.