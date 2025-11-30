Семенович объяснила, почему вернулась из Подмосковья в столицу

Анна Семенович и ее возлюбленный Денис Шреер собирались купить общий дом, но потом решили просто снять на несколько месяцев коттедж в Подмосковье.

Но, прожив в области некоторое время, Анна призналась, что загородная жизнь пока ей не близка. И пара вернулась в город, пишет «Комсомольская Правда».

«Я поняла, что в деревеньку мне пока рано. Так что мы с Денисом живем сейчас в центре Москвы, в моей квартире», - рассказала певица.

Сейчас Семенович и ее Шреер живут в квартире Анны в центре Москвы.

Семенович рассказала о неудачной пластике

Ранее бывшая солистка «Блестящих» рассказала, что перенесла неудачную операцию по уменьшению груди, из-за которой столкнулась с тяжелыми осложнениями.