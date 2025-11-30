Продюсер призвал прекратить издеваться над Долиной

Известный продюсер Евгений Фридлянд заявил, что нельзя издеваться над человеком, который сам стал жертвой мошенников. Сейчас Ларису Долину в социальных сетях и СМИ активно обсуждают и осуждают. Поводом стал скандал с квартирой певицы, когда незадачливая покупательница лишилась и жилья, и денег, пишет издание absatz.

«Нельзя издеваться над Долиной, при чем тут ее концерты. Подобные мошеннические схемы и похожие судебные решения происходили и ранее, просто сейчас с этим столкнулась известная личность. В этой конкретной ситуации все не так просто. Истерия против певицы – это абсолютно ненормально, неправильно и идет во вред здравомыслию. Нельзя устраивать травлю заслуженного человека, она стала жертвой. Долина – очень ранимый человек, наверняка она все близко принимает к сердцу. Burger King просто хайпует, вряд ли Лариса Александровна заказывает себе гамбургеры», – считает Фридлянд.

А пока флешмоб против Долиной только набирает обороты. К нему присоединились некоторые компании, Burger King отказался доставлять еду в дом певицы, ресторан «Кафе Пушкинъ» отменил новогодний концерт певицы. Также сцены с артисткой хотят вырезать из новогоднего фильма «Невероятные приключения Шурика».

Представитель Долиной прокомментировал массовую травлю певицы

История с продажей квартиры приведет Ларису Долину к падению доходов, заявил в пресс-центре НСН продюсер Павел Рудченко. В обществе сформировался негатив по отношению к народной артистке России Ларисе Долиной, поэтому она рискует потерять гонорары в следующем году.