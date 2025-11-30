Николаев рассказал подробности о конфликте с Пугачевой

Алла Пугачева в одном из последних интервью негативно отозвалась об Игоре Николаеве. Примадонна была неприятно удивлена, что в одном из выпусков программы «Сегодня вечером» композитор, говоря о своем творчестве, ни разу не упомянул работу с ней, информирует СтарХит.

«Как-то нет особого желания с ним общаться. Он пришел на телевидение и ему сказали: „Не вспоминать о Пугачевой и Королевой!“ И он сказал: „Хорошо“. Вот если бы мне так сказали, не вспоминать об Игоре Николаеве, я бы не пошла. Для меня как человек он стал просто…» — возмутилась Алла Борисовна.

Николаев же в интервью Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV подтвердил, что уже давно не поддерживает связь с Аллой, но все же надеется, что их отношения улучшатся.

«Конечно, все было иначе. Не было и не могло быть такого разговора у меня ни с кем по поводу того, приглашать ли Наташу Королеву и Аллу Пугачеву в программу. Наташа вообще ответила официально, и ее ответ был предельно деликатным, что на съемках будет семья, поэтому давайте без меня, я считаю, что это будет немного не тактично. Меня абсолютно устроил ответ, хотя я никогда не против общения, и всегда прекрасно помню хорошее, и песни все написанные», — объяснил Николаев.

Николаев решил говорить о тех, кто в тот день находился в студии, поскольку был заинтересован в диалогах.

«Алла могла бы набрать мне еще разок, она прекрасно знает мой номер. Спросить: „Игорь, как так вообще? Что это вообще такое? Как было-то все“. Я бы рассказал, как было. Но если она решила мне не звонить, значит ее устроил тот вариант ответа, который она услышала. Я не знаю, где она вообще взяла эту информацию», — констатировал певец.

