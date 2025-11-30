Представитель Долиной прокомментировал массовую травлю певицы

После истории с продажей квартиры Ларисы Долиной участились случаи, когда продавцы недвижимости, получив деньги, отказываются передавать жилье покупателю, ссылаясь на то, что стали жертвами мошенников («схема Долиной»). Суды часто признают такие сделки недействительными, и покупатель остается без денег и жилья. На фоне этой ситуации в соцсетях начался флешмоб против Долиной.

Представитель народной артистки РФ Ларисы Долиной Сергей Пудовкин прокомментировал данную ситуацию, пишут РИА Новости.

«Любой публичный человек всегда отвечает втридорога: эмоциями, здоровьем, оскорблениями в свой адрес. Наверное, многие это понимают. То, что справедливость должна быть восстановлена, украденное должно быть возвращено - это абсолютно 100%. Публичного человека третировать, издеваться, делать мемы в интернете, зарабатывать лайки и репосты - да, это удобно, это работает, дает свои результаты», - сказал собеседник агентства.

Пудовкин также заявил, что понимает реакцию людей, потому что справедливость должна быть всеобщей.

«Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех. Очевидно, что все должны получить украденные активы», - уточнил Пудовкин

Также Сергей указал, что еще не все члены мошеннической группировка найдены и привлечены к ответственности.

Водонаева посмеялась над Долиной

Ранее сообщалось, что администрация кафе «Пушкинъ» удалила с сайта и из соцсетей информацию о выступлении Долиной в новогоднюю ночь. Билеты на это мероприятие продавали за 95 тысяч рублей.