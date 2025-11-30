Дочь Добрынина грозит судом музыкантам, зарабатывающим на хитах отца

Екатерина, дочь Вячеслава Добрынина, уже больше 30 лет проживает в США. Она приехала в Москву на открытие памятника Вячеславу Добрынину и побывала на концерте, где звучали хиты Доктора Шлягера.

Также Екатерина намерена пресечь противоправную деятельность музыканта Леонида Кабанов, который, прикрываясь именем Вячеслава Добрынина, исполнял его песни и называл свой коллектив «Доктор Шлягер».Она планирует подать в суд.

Леонид говорил, что работал у Добрынина клавишником, но дочь композитора считает. что это неправда, пишет СтарХит.

«Я знаю очень многих музыкантов, с которыми папа работал, и ездила с ним много раз на гастроли. Я никогда этого человека не видела. Мне присылали видео позорного исполнения папиных песен. Иногда это выглядело будто он в нетрезвом состоянии на сцене. Это абсолютно для меня неподобающее поведение», — сказала Екатерина в беседе с журналистами НТВ в эфире программы «Ты не поверишь!»

Напомним, в середине сентября 2024 года Вячеслав Добрынин перенес третий инсульт. 1 октября того же года исполнитель хита «Льется музыка» ушел из жизни в возрасте 78 лет в одной из московских больниц.