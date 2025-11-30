Представительница МакSим опровергла информацию о долгах певицы

В СМИ ранее сообщалось, что МакSим уже несколько месяцев не платит за две московские квартиры. За квартиру на 31-м этаже ЖК «Триумф-Палас» в Хорошевском районе - 173 тысячи рублей, а за трешку в ЖК «Дом на Истринской» — 18 тысяч.

Было также сказано, что коммунальщики подали на певицу в суд.

PR-представительница певицы Яна Богушевская в разговоре с журналистами издания «Подъем» назвала эту информацию недостоверной.

«Это неправда, у Марины нет долгов и задолженностей, все счета она оплачивает вовремя, и в суд никто не подавал, я не знаю, откуда они этот бред взяли. Написано, что у нее долг по квартирам в “Триумф-Паласе” на 31-м и 26-м этажах, у Марины нет квартир в этом ЖК на 31-м и 26-м этажах. Лишь бы раздуть вранье», - возмутилась Богушевская.

Ремонт элитной квартиры в Москве обошелся певице МакSим от 27 до 75 миллионов рублей. Об этом в разговоре с kp.ru рассказала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит. Она, ознакомившись с фотографиями недвижимости, предположила, что только за мягкую мебель артистка заплатила немалые 16 миллионов рублей.