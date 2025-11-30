Водонаева посмеялась над Долиной

Алена Водонаева саркастически прокомментировала скандал вокруг 70-летней народной артистки России. Телеведущая дала понять, что осуждает Долину.

Водонаева выложила в микроблоге видео, которое сопровождается хитом Долиной «Погода в доме». Алена показала себя в облегающем платье и с массивными украшениями. Водонаева надела массивные украшения - колье, серьги и ремень в виде рыбьих скелетиков, пишет издание thevoicemag.

«Под влиянием мошенников потратила все деньги на украшения. Прошу суд взыскать с магазина деньги в мою пользу, так как я не осознавала свои действия и не могла ими руководить», — написала Алена.

Выражение «Эффект Долиной» может быть внесено в российские словари из-за популярности в информационном пространстве в 2025 году. Об этом журналистам ТАСС рассказала заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена профессор Наталия Козловская.