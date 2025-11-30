Бурановские бабушки подорожали вдвое

Теперь час выступления Бурановских бабушек стоит около 1 миллиона рублей. Ранее коллектив получал 350 тысяч. Повышение гонорара логично – поднялся спрос на народную сцену.

Как пишет Телеграм-канал Mash, райдер остался скромным. Бабушки летают экономом, не капризничают с питанием. Правда, в массовку больше не приглашают московских дедушек. Дело в том, что очарованные артистками пенсионеры слишком настойчиво выражали свои чувства.

В ансамбле пять солисток основные хиты – «Сигма Бой», «С любимыми не расставайтесь», «Порушка Параня», «Катюша» и «Валенки».

После знаменитого второго места на «Евровидении-2012» бабушки побывали в США и Японии, а сейчас продолжают фестивали, концерты и корпоративы — в основном в Москве и Петербурге. Традиционно на Новый год они едут выступать в столицу, где спрос на их номера особенно высок.