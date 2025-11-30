Милявская прокомментировала обвинения в мошенничестве с виллами

Лолита Милявская возмущена обвинениями в причастности к мошенничеству с домами от застройщика и блогера Сергея Домогацкого.

В Telegram-канале Милявская написала, что еще несколько лет назад стала помогать отечественным производителям. Денег с рекламы не брала - договаривалась, чтобы компания, с которой она сотрудничала, сделала что-то бесплатно для людей. Домогацкий не стал исключением. Певица разыграла для своих поклонников дом, пишет gazeta.ru.

«Дом получила семья. Ребенок плакал в трубку. Это я очень хорошо помню. Был мальчик. Дом всего 62 метра. И для той семьи, по-моему, был бы маленький. Но это было бы единственное их жилье», — сообщила Лолита.

Дома на Бали звезда не призывала покупать.

«Поэтому не шейте мне всякие дела. Дела у прокурора, вот давайте и разбирайтесь. Подавайте на меня все, что хотите. А я считаю, что я сделала доброе дело. Хоть одна семья получила что-то бесплатно», — резюмировала певица.

Ранее певец Александр Буйнов в своем официальном телеграм-канале обратился к Лолите. Артист отметил ее честность и искренность.