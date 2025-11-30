Скандальная ситуация с квартирой Ларисы Долиной разделила публику – многие считают, что певица использовала связи и влияние, в результате чего добросовестная покупательница осталась и без денег, и без жилья. Более того, решение суда создало определенный прецедент, и мошенники уже вовсю пользуются так называемой «схемой Долиной».

Часть россиян требует «отмены» певицы, кто-то возвращает билеты, отменяются ее концерты.

Но верные поклонники исполнительницы убеждены, что Долина в своем праве, и решение суда это подтверждает. Они передают звезде слова поддержки. Ну а некоторые просто отделяют ее личную жизнь от ее творчества и не хотят углубляться в тему, пишет Телеграм-канал «База».

В окружении певицы негодование в сети назвали работой проплаченных ботов, а сама артистка — акцией врагов.