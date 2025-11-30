Стало известно о конфликте братьев Джигурда

Никита и Сергей Джигурда выросли в семье инженеров. Но оба по родительской стезе не пошли. После окончания института театрального искусства им. Карпенка-Карого старший из братьев остался работать в Киеве, а младший отправился покорять Москву.

Позднее Никита пригласил брата в Москву. Сергей к тому времени уже стал известным бардом.

Затем между братьями произошел конфликт, который не исчерпал себя и по сей день, рассказывает Экспресс Газета.

«Я пригласил брата в Москву, уступил ему главную роль, познакомил с женщиной, на которой он потом женился. Я звоню периодически брату, он не берет трубку. Я не держу зла. Сережка, видимо, пострадал от наездов на меня. Вероятно, ему нанесли большую травму, чем мне. Рассказы о моих оргиях наркоманских оказались брехней», - несколько лет назад рассказывал Никита Джигурда.

Сергей Джигурда в свое время рассказал о пребывании брата в психушке. Но Никита настаивает, что, хотя в 20 лет его действительно госпитализировали в лечебницу, это не было связано с болезнью.

«Меня отмазывали от кгбшной дурки, поскольку я общался с людьми из диссиденсткого круга, и родители, работая в секретном институте, боялись, что меня заберут после моих выходок, заберут.И решили, что им самим нужно вызвать карету и в гражданскую психушку меня поместить», - говорил эпатажный артист.

Сергей же озвучивает иную версию событий.

«Никита сейчас любит рассказывать, что лежал в психбольнице, то ли пытаясь откосить от армии, то ли за свою антисоветскую деятельность. Пусть эта легенда будет на его совести. Брата туда сдали родители».

Сергей внешне очень похож на Никиту. Однако он человек не публичный. Артист уже много лет женат на . актрисе Людмиле Татаровой. На момент знакомства с будущим избранником женщина воспитывала двоих детей от Дениса Матросова, которые в итоге взяли отчество второго мужа матери. Сергей Джигурда заменил Владимиру и Юрию родного отца.

