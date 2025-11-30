На МакSим подали в суд

Марина Абросимова, известная публике как МакSим, получила судебный иск от коммунальщиков. Певица задолжала за коммуналку почти 200 тысяч рублей.

Звезда владеет несколькими квартирами в столице, пишет Телеграм-канал SHOT. В ЖК «Триумф-Палас» в Хорошевском районе у нее 67-метровая квартира на 26-м этаже. По ней долгов нет. А вот за 300-метровую пятикомнатную квартиру на 31-м этаже того же ЖК долг в 173 тысячи рублей.

За 120-метровую трешку в ЖК «Дом на Истринской» недоплачено 18 тысяч рублей. В итоге коммунальщики подали в суд на артистку.

Ранее СМИ писали, что ремонт одной из квартир в Москве обошелся певице МакSим от 27 до 75 миллионов рублей. Об этом в разговоре с kp.ru рассказала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит. Она, ознакомившись с фотографиями недвижимости, предположила, что только за мягкую мебель артистка заплатила 16 миллионов рублей.