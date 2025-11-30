Штурм объяснила, почему Долиной выгодны «отмены»

Наталья Штурм в Telegram-канале написала, что Ларисе Долиной выгодны отмененные концерты в кафе и ресторанах. Народная артистка получила деньги, которые не придется отрабатывать.

«Так она опять в плюсе! По райдеру артиста предоплата в размере 100% делается заранее. То есть деньги за концерт ей уже заплатили!» — сообщила певица.

Наталья объяснила, что гонорар не возвращается при условии, что заказчик решил отменить концерт, пишет gazeta.ru.

«Певица же не отказывалась выступить? Нет! Вряд ли в форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные договором, подпадает внезапная потеря репутации», — отметила Штурм.

Исполнительница не исключила, что ресторан может подать в суд или перенести выступление на другой срок.

В «Кафе Пушкинъ» удалили публикацию о выступлении певицы на Новый год, а в руководстве сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» заявили о временном прекращении доставки еды к дому Долиной.