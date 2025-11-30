Милохин показал фотографии с курьерской сумкой

Даня Милохин опубликовал в на своей страничке в социальной сети свое фото в образе курьера. Блогер сидит на велосипеде с большим термобоксом за спиной.

«И в Барселоне нашел подработку. Не стесняйтесь своей профессии», — написал он.

Милохин также сообщил, что свою новую работу искренне любит и не видит в ней ничего зазорного

© Соцсети

Не все подписчики поверили, что дела у тиктокера настолько плохи, что приходится развозить еду. Дене напомнили, что буквально днями недавно он демонстрировал роскошное кольцо Cartier, которое якобы подарил своей украинской подруге, пишет издание super.

Приемный отец Дани Милохина, Дмитрий Тюленев, фактически распродал имущество и бежал в США. . После сделки семья Тюленевых внезапно исчезла и всплыла уже в Чикаго, где сейчас, по данным источника, пытается получить статус беженцев.