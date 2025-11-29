Разина заявила, что из-за Долиной никто не купит жилье у артистов

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина считает, что певица усложнила жизнь коллегам. Из-за истории с квартирой Ларисы Долиной теперь для многих знаменитостей сделки с недвижимостью превратятся в проблему, как это случилось у певицы Славы.

Та уже пожаловалась, что не может продать квартиру: покупатели боятся иметь дело со звездами, пишет издание Рassion.ru.

«„Эффект Долиной“ плохо отразится на артистах. Скоро начнут за ручку отводить с нотариусом к врачу. Это унизительная процедура, тем более для певицы. Мы видим ее по телевизору в записи, а она в этот момент стоит у психотерапевта на приеме, получает справку о том, что нормальная», — возмутилась певица.

Разина подчеркнула, что Лариса Долина должна помочь Полине Лурье, поскольку та не виновата в сложившейся ситуации и очень пострадала.

Также Светлана выложила в соцсети видео, где исполнила переделанный хит коллеги «Погода в доме».

«Важней всего — продать квартиру и обнулить свои счета. Есть только джаз, а все, что кроме, легко исправить с помощью суда».

Чтобы спасти репутацию в глазах зрителей певица Лариса Долина должна наладить контакт с Полиной Лурье. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.