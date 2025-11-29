Во Владивостоке прояснили ситуацию с концертом Долиной

Зрители не сдавали билеты в массовом порядке на концерт Ларисы Долиной во Владивостоке. Он состоится вечером в субботу в «Концерт Холле», сообщает РИА Новости со ссылкой на кассу площадки.

Ранее в соцсетях появились утверждения, что во Владивостоке зрители стали массово сдавать билеты на субботний концерт Долиной. За сутки якобы появилось около 200 мест, и «бойкот» связан с квартирной историей артистки.

Однако организаторы считают, что это не так.

«В кассу возврата билетов не было вообще. На сайте тоже. Загрузка зала — 60-70%, это хорошая загрузка», — заявила представитель «Концерт Холла».

По ее словам, в день концерта билеты вернуть нельзя, таковы правила. При этом пока не известно, возвращали ли зрители билеты, приобретенные у посредников.

Представитель «Концерт Холла» отметила, что в субботу было много звонков от людей, которые интересовались, состоится ли концерт. Им отвечали, что мероприятие не отменено и пройдет в назначенное время.

Ранее Долина заявила, что негативные комментарии в соцсетях в ее адрес оставляют проплаченные боты, а не реальные пользователи.