Цыганова высмеяла запевшую на украинском языке Вайкуле
Вика Цыганова прокомментировала ситуацию, возникшую вокруг Лаймы Вайкуле, запевшей на украинском языке. Виктория довольна, что хейтеры из Украины раскритиковали артистку, «поливавшую грязью» Россию.
Напомним, Лайма Вайкуле снялась в новогодней рекламе украинской сети супермаркетов. В ролике артистка исполняет рождественскую песню «Щедрик» на украинском языке. Но жители Украины напомнили певице об ее прошлом. Лайма в советское время долго работала в российском шоу-бизнесе. При этом в последние годы Вайкуле крайне негативно высказывалась о России, пишет издание Рassion.ru.
«Вайкуле запела на украинском. За деньги — да! Похоже, 4 года поливания России, русского языка и русского народа грязью наконец для нее окупились. Вайкуле сбежала сначала в США, затем в Прибалтику, где без устали поддерживала Украину и нахваливала украинский язык, называя его „самым певучим языком мира“. Символично, что смешали с грязью теперь ее сами украинцы, причем еще и на ненавистном русском языке, на котором Вайкуле пела в начале карьеры, буквально „переступая через себя“», - написала Цыганова в Телеграм-канале.
Ранее Вика Цыганова публично обвинила Ксению Собчак в предательстве России. По мнению артистки, интервью Ксении Собчак с преступниками и с представителями вражеской для России стороны можно считать за предательство.