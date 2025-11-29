Обнародована сумма возможной выручки МакSим за сольный концерт

Марина Абросимова, известная публике под сценическим псевдонимом МакSим, планирует до конца года дать два концерта: 8 декабря в Санкт-Петербурге и 17 декабря в Москве.

Как пишет Gazeta.ru, только на одном концерте организаторы надеются выручить не менее 14 миллионов рублей. Самые дорогие билеты обойдутся поклонникам в 160 тысяч рублей, правда, это не места в зале, а столики на восемь человек в VIP-зоне.

Не так давно сделанный ремонт квартиры в Москве обошелся певице МакSим от 27 до 75 миллионов рублей. Об этом в разговоре с kp.ru рассказала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит. Она, ознакомившись с фотографиями недвижимости, предположила, что только за мягкую мебель артистка заплатила 16 миллионов.