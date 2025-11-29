Семенович рассказала о неудачной пластике

Анна Семенович рассказала о ужасе, который ей пришлось пережить после неудачной пластической операции. Она с большим трудом привела в порядок свое здоровье и едва не разрушила карьеру.

Десять лет назад певица решилась на уменьшение груди. И столкнулась с тяжелыми осложнениями после операции. Швы долго не заживали, причиняя постоянную боль. Выступать Анна не могла и осталась практически без доходов, пишет Экспресс Газета.

В итоге исполнительнице пришлось пройти через ряд восстановительных операций уже у другого медика. Реабилитационный период занял полтора года.

Ранее Анна Семенович ответила хейтерам, которые критикуют ее за частые поездки за границу с женихом Денисом. Она заявила, что они устраивают отпуск раз в две недели, потому что могут себе это позволить.