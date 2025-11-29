Долиной назвали способ избежать «отмены» и спасти репутацию

Чтобы спасти репутацию в глазах зрителей певица Лариса Долина должна наладить контакт с Полиной Лурье. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.

«Для прекращения "отмены" в народе Долиной необходимо пойти на репутационные шаги: первым из них могут стать переговоры с Лурье, покупательницей ее квартиры. Хотя бы как-то ей помочь решить вопрос с жильем, а не отгораживаться от сложившейся ситуации», — назвал Рудченко способ, с помощью которого исполнительница может попробовать восстановить репутацию.

Он также отметил, что «Эффект Долиной» — вирусная история, с нелицеприятным шлейфом, которая отражается на образе Долиной. По мнению Рудченко, одним действием эту проблему решить не удастся. Он также отметил, что для преодоления сложившейся ситуации понадобится время, и прикрыться былыми заслугами у певицы не получится.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово сдавать билеты на концерты Долиной. Так, во Владивостоке за сутки до выступления билеты сдали почти двести человек. Вместе с тем в «Кафе Пушкинъ» удалили публикацию о выступлении певицы на Новый год, а в руководстве сети ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» заявили о временном прекращении доставки еды к дому Долиной.

Перед этим Второй кассационный суд отклонил жалобу Полины Лурье, которая купила квартиру Долиной. Суд принял решение оставить квартиру в Хамовниках в собственности Долиной, которая, как утверждается, в момент сделки находилась под влиянием мошенников.