Внук Пугачевой продает бабушкину дачу по демпинговой цене

Никита Пресняков предпринимает очередную попытку продать дом в деревне Бережки, который ранее на него переписала Алла Пугачева. Недвижимость не продается уже довольно давно.

Два месяца назад внук Пугачевой обновил объявление стоимость особнячка была 125 миллионов 410 тысяч рублей. Сегодня же приобрести недвижимость можно 117 миллионов.

Как сообщает «Комсомольская Правда», риэлторы оценили похожие объекты недвижимости такой же площадью (760 квадратных метров) в сумму на сегодня — не менее 160 миллионов рублей. А это значит, что объект недвижимости пытаются продать по цене «ниже рынка».

Правда, следует отметить, что раньше в объявлениях размер земельного участка значился 80 соток, а теперь — 50 соток. «Вычли» причал с береговой линией, который в аренде и не является собственностью.

После отъезда из России Никита выставлял недвижимость на продажу за 230 миллионоврублей. Весной 2024 года в Сети появилась информация, что внук Пугачевой тайно приезжал в Россию для подписания сделки. Однако Пресняков не подтверждал, но и не опровергал данную новость. Как видим, она тогда не состоялась.