Стало известно, почему Лазарев попал под капельницу

Сергей Лазарев на своей страничке в социальной сети сообщил, что проходит курс капельниц из-за переутомления, вызванного напряженными съемками в конце года. Об этом пишет Gazeta.ru

«Этот марафон... Впереди Песня года, гастрольный тур — это, конечно, без каких-то витаминок никак не пережить. Каждодневные съемки, грязные павильоны, чихающие люди вокруг... Но я на капельнице. Выглядит, будто сижу в спа-салоне перед массажем или что-то еще. В общем, дай Бог всем здоровья!» — поделился певец.

Ранее сообщалось, что масштабные гастроли по России, включающие Москву, Ярославль, Омск, Барнаул, Кемерово и другие города, принесли исполнителю около 80 млн рублей

Обладателями самых крупных гонораров в декабре являются Баста (Василий Вакуленко), народная артистка РФ Ирина Аллегрова и группы «Ленинград» и «Руки вверх». А также Анна Асти, Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, «Звери», Григорий Лепс, Полина Гагарина и Shaman.