Петросян сообщил о планах на будущее

Евгений Петросян в микроблоге рассказал о своем графике работы. Он представляет собой поток репетиций и концертов. Народный артист России сообщил, что 3 и 4 декабря состоятся съемки новых выпусков программы «Петросян шоу», информирует gazeta.ru.

«Наше дело такое — мы никогда не останавливаемся. Остановка для нас — это [конец]. Мы как спортсмены — нужно поддерживать (причем ежедневно) актерскую форму. И авторов-юмористов это тоже касается», — подчеркнул 80-летний юморист.

Ответил Евгений Ваганович и тем подписчикам, что предпочитают писать критические посты. Он призвал не смотреть его концерты тем, кому он несимпатичен.

Про юмориста нередко пишут, что у него есть проблемы со здоровьем. Однако он сам все новости о своем состоянии всегда опровергает. В соцсетях он демонстрирует, что полон сил и энергии.