СМИ: на Собчак и Лолиту подали заявление в Генпрокуратуру

Как оказалось, рекламировала балийские виллы Сергея Домогацкого не только Лариса Гузеева. Видеоролики о будущем недострое нашлись и в социальных сетях Ксении Собчак и Лолиты Милявской. Теперь и их требуют наказать пострадавшие. Они обратились в Генеральную прокуратуру с обвинениями в причастности к мошенничеству с виллами на Бали российских селебрити.

Об этом Телеграм-каналу Mash рассказал адвокат Александр Зорин. В правоохранительные органы поступило уже около 30 заявлений. В сумме клиенты потеряли больше 31 миллиарда рупий (около 150 миллионов рублей). Сам Домогацкий улетел с Бали в Малайзию. Его разыскивает полиция.

Напомним, скандал разгорелся после того, как Гузеева рассказала о приобретении виллы на Бали у бизнесмена Сергея Домогацкого и показала документы. Позднее выяснилось, что мужчина оказался мошенником. Пострадавшие требуют привлечь к ответственности не только Домогацкого, но и артистку, так как многие покупатели доверились ее рекомендациям.