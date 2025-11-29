Украинцев возмутила песня Лаймы Вайкуле

Лайма Вайкуле исполнила украинскую песню «Щедрик» на украинском же языке в рамках новогодней рекламной кампании украинской сети супермаркетов АТБ. Итогом стала волна хейта.

Лайме припомнили прошлое. Певицу осудили за то, что она прославилась в советский период и много лет работала в российском шоу-бизнесе.

После начала СВО Вайкуле жила сначала в Латвии, а затем уехала в США. Певица активно высказывалась против политики России, пишет Телеграм-канал SHOT.

Певица Лайма Вайкуле планирует заработать миллионы рублей на очередном фестивале. В июле 2026 года она собирается провести «Рандеву» и уже продает билеты на мероприятие.

Мероприятие будет длиться три дня. За фестиваль Вайкуле может выручить 353 тысячи евро, что эквивалентно 325,5 миллионам рублей. В прошлом году Вайкуле направила вырученные средства на помощь Украине. Не исключено, что певица повторит свой жест.