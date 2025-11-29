В России «отменяют» Ларису Долину: за что разозлились на певицу и что такое «эффект Долиной»

Россияне массово сдают билеты на концерты певицы Ларисы Долиной. По данным на 29 ноября, количество свободных мест на выступление артистки во Владивостоке увеличилось с 25 до 224 всего за день, в Хабаровске не выкуплено семь билетов.

Помимо этого, московский ресторан убрал с сайта и из социальных сетей информацию о предстоящем выступлении певицы в новогоднюю ночь, а компания «Бургер Кинг» временно приостановила доставку еды по адресу проживания певицы.

Бойкот начался накануне, когда певица окончательно вернула себе элитную квартиру в Хамовниках после того, как заявила, что в 2024 году ее обманули мошенники. Однако это событие вызвало шквал негодования в соцсетях. Артистку стали «отменять», в честь нее даже придумали новый термин «эффект Долиной», он связан с добросовестными людьми, которые становятся жертвами нечестных продавцов, старающихся вернуть свои квартиры, заявив в суде об обмане. При этом сама певица уверена, в ее травле виноваты боты. Подробнее о ситуации, которая сложилась вокруг артистки — в материале URA.RU.

Слушатели массово сдают билеты на концерты Долиной

Среди россиян сейчас наблюдается массовый отказ от ранее приобретенных билетов на концерты певицы. Так, во Владивостоке, где музыкальное мероприятие запланировано на 29 ноября, за один день количество свободных мест возросло с 25 до 224. В кассах площадки, где состоится мероприятие отметили, что слушатели не сдавали билеты. Загрузка составляет 60-70%, что является нормой.

«В кассу возврата билетов не было вообще. На сайте („Концерт Холла“ — прим. URA.RU) тоже. Загрузка зала — 60-70%, это хорошая загрузка. Сегодня было очень много звонков, люди интересовались, состоится ли концерт, но он состоится», — передает слова собеседницы РИА Новости.

В Хабаровске, где концерт состоится 2 декабря, число нераспроданных билетов увеличилось с 7 до 35, пишет telegram-канал Baza. Однако, судя по данным одного агрегатора по продаже билетов, в Хабаровске осталось лишь семь мест. По информации другого — 29.

Для примера, артистка будет также выступать в Наро-Фоминске 11 декабря. По данным на 29 ноября, слушатели купили меньше половины билетов. Правда, все может измениться в ближайшие дни.

Против Долиной выступили рестораны

Также не заставила себя долго ждать и реакция крупных компаний на ситуацию с квартирой Долиной. По информации Baza, московский ресторан «Кафе Пушкинъ» убрал с сайта и из социальных сетей анонс выступления певицы в новогоднюю ночь.

Стоимость билетов на это мероприятие достигала 95 тысяч рублей. Кроме того, сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» объявила о приостановке доставки еды по адресу проживания Долиной. Возобновление услуги планируется после того, как Полине Лурье, покупательнице квартиры Долиной, будут возвращены денежные средства.

За что россияне ополчились на Долину

Долина сообщила, что пострадала от действий мошенников в августе 2024 года. Под их влиянием она совершила сделку по продаже квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем оказалась 34-летняя одинокая мать Полина Лурье. Артистка была убеждена, что участвует в «спецоперации» правоохранительных органов по поимке преступников. Певица также полагала, что сделка носит фиктивный характер и проводится под контролем полиции.

Певица обратилась в суд. 28 марта Хамовнический районный суд вернул Долиной право собственности на элитную недвижимость. После с ответным иском обратилась и Лурье, которая настаивала, что сделка была реальной. Однако по решению Второго кассационного суда 27 ноября, Лурье осталась без жилья и 112 миллионов рублей.

На следующий день, 28 ноября, Балашихинский горсуд Московской области окончательно постановил вернуть недвижимость артистке. Также различные приговоры и штрафы получили курьеры Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев, которые, согласно материалам дела, совместно похитили у певицы более 175 миллионов рублей и лишили ее права на квартиру стоимостью свыше 138 миллионов рублей.

Во время и после этих событий люди начали массово бойкотировать Долину. По их мнению, это был тонкий расчет, при котором артистка не только вернула себе жилье, но еще и заработала крупную сумму денег.

После произошедшего Baza в своем telegram-канале провели опрос, который окрестили как «Должна ли Долина вернуть 112 млн рублей покупательнице ее квартиры?». В настоящий момент в голосовании приняли участие больше 272 тысяч человек. 98% ответили, что певица должна вернуть деньги.

Также отмечается, что с момента начала дела о мошенничестве с квартирой Долиной, цены на жилье в ее доме остались прежними. ТАСС опросил риелторов, которые заявили, что дом артистки морально устарел, поэтому состоятельные покупатели хотят приобрести другое элитное жилье в Москве.

Как на дело Долиной отреагировали в России

О шумихе вокруг недвижимости Долиной высказались и известные личности. Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) написала в соцсетях, что решение суда является «беспределом». Телеведущая и рэп-исполнительница Айза (настоящее имя Айза-Лилуна Ай) призвала певицу вернуть средства пострадавшей покупательнице, а советская и российская поп-певица Светлана Разина даже изменила строчки из известной песни Долиной «Погода в доме».

«Главней всего продать квартиру и обнулить свои счета. Есть только джаз, а все, что кроме, легко исправить с помощью суда», — спела Разина.

Видео с ней публикует журналистка Алена Жигалова в своем telegram-канале «Алена, блин!».

В комментариях под постом видеоблогерши люди разделились на два лагеря. Одни удивляются находчивости Долиной и призывают написать письмо президенту РФ Владимиру Путину с целью разобраться в ситуации, а другие, напротив, удивляются тому, почему артистка должна возвращать средства, ведь она является пострадавшей стороной.

Однако сама певица уверена, что гневные комментарии пользователей по всей этой ситуации — дело рук ненастоящих людей. По ее мнению, это все устроили боты. Также считают и в окружении Долиной.

«Совершенно ясно, что это все пишут проплаченные боты. Лариса говорит, что просто кто-то из недоброжелателей воспользовался ситуацией и организовал на нее атаку. <...> Она ведь ничего не украла», — рассказал один из близких артистки.

Как в честь Долиной назвали целое направление в афере с жильем

Вслед за резонансным делом Долиной и Лурье на рынке вторичного жилья отмечается рост случаев мошенничества. Недобросовестные продавцы начали использовать схему, сперва получившую название «схема Долиной». В последние пару месяцев в прессе стали появляться истории, как пенсионерки сперва продавали квартиры, а затем заявляли, что попали под влияние аферистов. В итоге суд вставал на их сторону и возвращал жилье. При этом честные покупатели оставались без купленных квадратных метров и денег.

Данный инцидент выявил недостатки в законодательстве и подорвал доверие граждан России к безопасности сделок с недвижимостью. Даже участие риелторов и наличие медицинских справок не могут обеспечить надежную защиту от рисков.

В дальнейшем эта практика охватила и сферу сделок с автомобилями. По данным экспертов, с начала 2025 года количество случаев мошенничества с транспортными средствами в России возросло на 40% по сравнению с 2024 годом. Специалисты отмечают, что одной из причин такого увеличения стало массовое расторжение сделок с автомобилями, проведенных по «схеме Долиной».

В итоге россияне окрестили любые сделки с недвижимостью «эффектом Долиной». В интернете резко вырос запрос на оба этих понятия. По словам лингвистов, эти термины могут даже попасть в некоторые типы словарей.