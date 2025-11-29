Окружение Долиной ополчилось на россиян из-за скандала с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что гневные комментарии в ее соцсетях из-за скандала с квартирой, который ранее получил название «эффект Долиной» — это работа проплаченных ботов. Так считает и сама певица, и ее окружение.

«Совершенно ясно, что это все пишут проплаченные боты. Лариса говорит, что просто кто-то из недоброжелателей воспользовался ситуацией и организовал на нее атаку. <...> Она ведь ничего не украла», — отмечает «Газета.ру», ссылаясь на источник.

Сама Долина также подчеркивает, что ее право собственности на квартиру было подтверждено в судебном порядке.

Скандал вокруг Ларисы Долиной возник после того, как она заявила, что стала жертвой обмана при продаже квартиры в Хамовниках. По ее словам, злоумышленники убедили ее перевести сбережения на «безопасный счет», после чего она продала недвижимость. Суд в марте 2025 года аннулировал сделку и вернул Долиной право собственности на квартиру. Ситуация вызвала широкий общественный резонанс и породила термин «эффект Долиной» — когда пенсионеры, ссылаясь на якобы обман со стороны мошенников аннулируют сделки, а деньги при этом не возвращают.

Накануне мошенники, связанные с делом Долиной, получили приговоры в суде. Само выражение «Эффект Долиной» стало нарицательным и даже может попасть в словари. Россияне также ополчились на артистку и начали продавать обратно билеты на ее концерты. Некоторые заведения также объявили бойкот.