Инсайдер из окружения Ларисы Долиной сообщил, что народная артистка России заявила, что гневные комментарии в интернете с требованием вернуть деньги покупательнице квартиры пишут не реальные люди, а боты.

Певица, по словам источника, считает, что ее право собственности было подтверждено в суде, поэтому никаких претензий к ней быть не может, пишет gazeta.ru

«Совершенно ясно, что это все пишут проплаченные боты. Лариса говорит, что просто кто-то из недоброжелателей воспользовался ситуацией и организовал на нее атаку. Она ведь ничего не украла. Всем нормальным людям понятно, что она честно, через суд вернула свою собственность. Вот и все», — констатировал инсайдер.

Россияне массово сдают билеты на концерты Долиной

Выражение «Эффект Долиной» может быть внесено в российские словари из-за популярности в информационном пространстве в 2025 году. Об этом журналистам ТАСС рассказала заведующая кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена профессор Наталия Козловская.