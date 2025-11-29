Киркоров объяснил появление странных предметов на могиле отца

На могиле Бедроса Киркорова в последнее время стали появляться странные предметы: амулеты, которые защищают живых людей от сглаза и порчи. Поклонники активно обсуждают это новость. На днях от корреспондентов «МК» об этом узнал и сам Филипп Киркоров, который рассказал, кто приносит на могилу отца амулеты.

© Московский Комсомолец

Свой последний приют Бедрос, который скончался весной нынешнего года, нашел на престижном Троекуровском кладбище. Он похоронен на участке, где покоятся многие знаменитости. Именно поэтому здесь всегда много людей.

Сразу бросается в глаза, что могила у Бедроса ухоженная. Здесь нет сорняков, зато всегда лежат цветы. Впрочем, не только цветы.

Корреспонденты «МК» на днях побывали на месте захоронения отца поп-короля и с удивлением обнаружили мистические талисманы, которые кто-то принес на могилу Бедроса. Например, всевидящее око – «глаз от сглаза», который очень популярен в Турции. Считается, что этот талисман защищает человека от порчи и любого другого негативного воздействия.

Также на могиле Бедроса лежит что-то наподобие куклы мотанки только с лицом и фуражкой, похожей на ту, что при жизни носил отец поп-короля. Считается, что подобные куклы защищают от неприятностей и бед.

Для Филиппа новость о том, что на могиле отца лежат мистические амулеты, стала удивлением. Поп-король заявил, что к их появлению он никакого отношения не имеет.

- Нет, это не я принес, - заявил Филипп корреспондентам «МК». - Точно не я.

По словам Киркорова, амулеты могли принести на могилу многочисленные поклонники отца.

- К Бедросу ходят люди, - продолжил Филипп. – Может быть, они принесли.

Напомним, недавно поп-король заявил, что планирует организовать на Троекуровском кладбище семейный склеп. Артист заявил, что уже привез из Болгарии урны с прахом мамы и бабушки, которые планирует захоронить рядом с Бедросом и установить совместный памятник. Киркоров заявил, что он уже работает вместе со специалистами над эскизами. Предполагается, что монумент появится на Троекуровском к годовщине со дня смерти Бедроса. Отец поп-короля ушел из жизни, не дожив всего несколько месяцев до 93 лет.