Стали известны самые дорогостоящие артисты российского шоу-бизнеса в предновогодний период. Продюсер Табриз Шахиди в разговоре с журналистами ТАСС назвал их имена.

В ТОП-4 входят «Ленинград», Баста, «Руки Вверх!» и Ирина Аллегрова.

В высшей категории гонораров находятся Филипп Киркоров, Анна Асти, Дима Билан, Григорий Лепс, Егор Крид, Сергей Лазарев, группа «Звери», Полина Гагарина и Shaman.

Стали снова востребованы «Иванушки International», Николай Басков, Владимир Пресняков, UMA2RMAN, «Дискотека Авария», Алексей Чумаков и «А-Студио».

Максимально загружен Леонид Агутин, хотя он и не является самым дорогим артистом, но очень популярен у публики.

Из новых имен продюсер назвал певицу Bearwolf (Валерию Василевскую) и группу «Бонд с кнопкой».

Гонорары всех перечисленных артистов распределяются в три категории — от 20 до 6 млн рублей с учетом налогов и дополнительных условий (кроме новых исполнителей).