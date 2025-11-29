Витас снизил гонорары на выступления в России

Витас (Виталий Грачев) уменьшил цену на 1,8 миллионов рублей перед новогодними корпоративами: с 5,3 до 3,5 миллионов. Также он добавил дополнительные опции — готов переодеться в Деда Мороза, спеть «Расскажи, Снегурочка, где была?», водить хоровод и раздавать подарки детям за дополнительный миллион.

© РИА Новости

Как информирует Телеграм-канал Mash, звезда планирует концерты в России и Китае. Причем в Китае, где Витас очень популярен, ценник начинается от 100 тысяч долларов (порядка 8 миллионов рублей).

В райдере для России нет никаких заоблачных требований. Трансфер, гримерки с зеркалами и хорошим освещением, чай, кофе, минеральная вода, закуски и обычный обед.

Ранее в честь Витаса в Китае установили почти 200 восковых фигур.