Ситуация с продажей квартиры Ларисы Долиной широко обсуждается в СМИ и социальных сетях. Суд подтвердил право Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. Иск покупателя на 112 миллионов рублей был оставлен без удовлетворения.

По результатам опроса Телеграм-канала «База» 98% подписчиков отметили, что Долина должна вернуть деньги покупательнице. Часть публики, купившей билеты на концерт Долиной во Владивостоке, сдала билеты. Аналогичная ситуация складывается в Хабаровске, где певица будет выступать 2 декабря.

Компании также «голосуют» за «отмену» звезды. Известный московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил из соцсетей и с сайта информацию о выступлении Долиной на Новый год. Билеты на праздник стоили 95 тысяч рублей. А «Бургер Кинг» заявил, что отменил доставку еды к дому Долиной до тех пор, пока деньги не вернутся покупательнице ее квартиры.

Суд снял с квартиры Ларисы Долиной арест

В обществе сформировался негатив по отношению к народной артистке России Ларисе Долиной, поэтому она рискует потерять гонорары в следующем году, рассказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в пресс-центре НСН.