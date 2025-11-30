Певец Лепс заявил, что хочет стать отцом в пятый раз

Народный артист России Григорий Лепс заявил в беседе с kp.ru, что намерен стать отцом в пятый раз.

«Я не собираюсь останавливаться, несмотря на свой преклонный возраст», — заявил певец.

Лепс также рассказал о взаимодействии со своими детьми от прошлого брака. Исполнитель пояснил, что старается на своем примере воспитывать сына и дочерей. Он заявил о необходимости общаться со своими детьми.

«Весьма возможно, что до них это рано или поздно доходит, потому что сейчас сложно сказать, что может сформироваться в голове 15-летнего мальчика или 18-летней девочки. Но с ними надо действительно говорить», — поделился артист.

В 2021 году Лепс развелся с женой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Шаплыкова родила певцу троих детей — дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. От первого брака у исполнителя есть дочь Инга Лепс.

В 2024-м Лепс начал встречаться с блогершей Авророй Кибой. Артист называл 19-летнюю девушку своей женой. В ноябре 2025-го Киба намекнула на беременность и свадьбу.