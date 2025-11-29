Фадеев подытожил «уроки» «Интервидения»

«Интервидение» стало главным музыкальным событием для россиян в уходящем году. Безусловно, все поддерживали Ярослава Дронова, выступившего с песней Максима Фадеева «Прямо по сердцу», надеясь на победу российского певца. Но Shaman решил отказаться от участия в конкурсе, мотивируя свой поступок тем, что Россия и так – победительница и он, как радушный хозяин, освобождает путь дорогим гостям.

Композитор Фадеев тогда отметил, что писал песню для участника, а не приглашенной звезды. По прошествии времени автор песни назвал эту ситуацию «жизненным уроком» для себя, пишет СтарХит.

«Я уже говорил, что предлагал сделать номер максимально простым и сосредоточиться на вокале, который требовал серьезных эмоциональных и физических вложений. Но когда артист подвешен на тросах, у него нет физиологической опоры, чтобы нормально извлекать звук. Видимо, режиссер номера не учел, что для пения человек должен находиться в стабильном, опорном состоянии. Этот опыт стал для меня важным уроком. Отныне моя музыка не будет звучать без моего непосредственного участия на всех этапах», — сказал Фадеев

Ранее Фадеев рассказал, что бы изменил, если бы вернулся в прошлое. Продюсер выразил уверенность, что не пошел бы в шоу-бизнес. По словам композитора, при возможности променять прошлое, он бы изучал академическую музыку и стал дирижером.