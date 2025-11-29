Приемный отец Дани Милохина продал дом и уехал в США

Приёмный отец Дани Милохина, Дмитрий Тюленев, фактически распродал имущество и бежал в США. Как сообщает SHOT, его дом в Анапе почти год не удавалось продать — изначально за 300-метровый особняк просили 15 млн рублей, однако покупателей не нашлось.

В итоге цену урезали более чем вдвое, и дом ушёл всего за 6,9 млн — деньги были нужны срочно. После сделки семья Тюленевых внезапно исчезла и всплыла уже в Чикаго, где сейчас, по данным источника, пытается получить статус беженцев.

Одной из версий стало предположение, что прошлогодний «поджог» дома мог быть инсценировкой: якобы семья собирала доказательства угроз и преследований со стороны хейтеров Милохина, чтобы обосновать опасность нахождения в России.

Напомним, год назад Тюленев заявлял, что на участок бросили «коктейль Молотова» и записку с оскорблениями, однако полиция тогда не нашла оснований для возбуждения дела.

После продажи дома семья скрывалась в Грузии, а затем отправилась в США. Летом приемный отец уже искал поручителя в Чикаго — это необходимо, чтобы выйти из иммиграционного центра после нелегального пересечения границы и дождаться суда по делу об убежище.

Тем временем сам Даня Милохин живёт в Дубае. Недавно он жаловался на стриме, что вынужден работать курьером, но зрители в историю не поверили — вскоре после «слёзного признания» блогер подарил своей девушке кольцо Cartier.