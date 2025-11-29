Radiohead переплюнули Metallica своим европейским туром

Вдогону к продробному описанию («МК» от 24.11.2025 г.) концертов «неожиданного» (после семи лет молчания) гастрольного тура «исторической» британской рок-группы Radiohead пришла не менее неожиданная новость о рекорде посещаемости представлений группы на арене The O2 в Лондоне. Четыре аншлаговых концерта в конце ноября официально стали «самыми массовыми шоу в истории площадки». Группа превзошла даже достижение Metallica, державшееся с 2017 года.

Британская пресса, оценивая новость, пишет, что «долгожданное возвращение на сцену тем самым (рекордом в Лондоне) ознаменовала не только возвращение Radiohead на сцену, но и то, что музыкальным болельщикам это действительно было нужно». В первые три вечера группу слушали по 22 200 человек, а каждая следующая дата «последовательно увеличивала цифру». Финальный концерт 25 ноября собрал 22 355 зрителей, что теперь является новым абсолютным рекордом The O2.

«Эти четыре рекордных вечера навсегда войдут в историю площадки, — заявил ее директор Кристиан Д’Акуна и пояснил подробнее — Radiohead обновляли рекорд каждый день, исполняя разные сет-листы, охватывающие всю их невероятную дискографию. Эти шоу будут вспоминать многие годы».

«МК» уже рассказывал о «необычном формате» выступлений Radiohead, который называется «уличным», поскольку музыканты выбрали «свободный» подход к сет-листам (как это делают уличные музыканты), формируя песни во время концертов в любой последовательности из примерно 70 подготовленных к туру треков.

Сцена была расположена в центре зала, что, по свидетельству очевидцев, «придало шоу камерный эффект при гигантском масштабе». При покупке билетов зрители заранее уведомляются об автоматически добавленном в цену £1 (или €1 на Континенте) в пользу благотворительности. В Лондоне эти средства были направлены в фонд, который поддерживает экосистему британских локальных музыкальных площадок, артистов, промоутеров и фестивалей.

Наблюдатели особенно отмечают тот факт, что «своими цифрами» Radiohead переплюнули Metallica и обсуждают «уличный формат» шоу, отмечая, что «нечто похожее» использует и Metallica, которая, правда, вместо «спонтанного» микса песен просто исполняет разные программы в разные дни тура – «благо, хитов у них хватает». Недавно такой прием взяли на вооружение и Bon Jovi, которые готовятся к собственному мировому турне.

При этом, как оцнивают обозреватели, «рекордные цифры, постоянно меняющиеся программы и ощутимая поддержка делают лондонскую резиденцию Radiohead одним из ключевых концертных событий года».