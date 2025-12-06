Звезды, которые похорошели после расставания

В шоу-бизнесе есть истории, в которых драматичный финал становится отправной точкой — именно после болезненных разрывов многие знаменитости менялись до неузнаваемости. «‎Рамблер» собрал самые яркие примеры тех, кто после расставаний стал только лучше.

Меган Фокс — развод с Брайаном Грином

Актриса провела более десяти наполненных стрессом лет в браке с американским актером Брайаном Остином Грином. Отношения были сложными: они часто сходились-расходились, без конца пытались «спасти» союз и к тому же воспитывали детей в условиях постоянного давления со стороны СМИ. Во время брака Меган практически исчезла с экранов — она признавалась, что чувствовала себя «заблокированной» и не могла свободно развиваться.

После того, как актриса в 2020 году подала на развод, она стала стремительно меняться: похудела, вернула фирменный рок-глэм стиль и снова стала звездой красных ковровых дорожек. Фокс активно снимается, участвует в кампаниях модных брендов и демонстрирует эффектную форму, которую многие сравнивают с «пиковым» периодом начала 2010-х.

Даже отношения с американским рэпером Machine Gun Kelly — яркие, резкие, эмоциональные — стали для Меган элементом ее обновленного образа. Она перестала быть «домашней мамой троих детей» и вернулась к статусу секс-символа Голливуда, но уже в новой, более осознанной версии.

Селена Гомес — разрыв с Джастином Бибером

Отношения Селены Гомес и Джастина Бибера длились почти восемь лет с перерывами. Это была классическая история «американских Ромео и Джульетты»: взаимные обвинения, ревность и бесконечные попытки «начать заново». В 2018 году они разбежались окончательно, и вскоре канадский певец женился на американской модели Хейли Болдуин.

Гомес тяжело переживала то, что ее возлюбленный официально узаконил отношения с другой: она отменяла концерты, начала лечиться от тревожности, набрала вес. Однако вскоре Селена взяла себя в руки и стала выстраивать внутренние опоры.

Она заметно изменилась внешне: похудела, изменила стиль в одежде. Также Селена запустила собственный косметический бренд Rare Beauty, который стал миллиардным. Позже Гомез откровенно высказалась о разрыве с Бибером в документальном фильме «Мой разум и я»:

«Я думаю, что это должно было произойти. И в конечном счете это было лучшее, что когда-либо случалось со мной»

Ким Кардашьян — развод с Канье Уэстом

Брак Ким Кардашьян и Канье Уэста считался одним из самых влиятельных союзов Голливуда. Но за внешним блеском скрывались контролирующее поведение Канье, эмоциональные срывы и давление, которое Ким вынуждена была терпеть ради семьи.

Развод в 2021 году стал для нее освобождением. После разрыва Кардашьян кардинально сменила стиль: вместо бесцветных монохромных комплектов от Yeezy появились яркие платья, ультра-женственные силуэты, смелые образы для Met Gala. Она сбросила несколько килограммов, занялась силовыми тренировками и стала выглядеть лучше, чем до брака.

Но главное — внутренние перемены. Ким получила юридическое образование, стала амбассадором реформ уголовной системы США и расширила империю SKIMS, превратив ее в многомиллиардный бренд. Многие поклонники отмечали: «Она снова светится — так, как до отношений с Канье».

Белла Хадид — расставание с The Weekend

Роман Беллы Хадид и Абеля Тесфайе (The Weeknd) был очень ярким, но болезненным. Пара не раз сходилась и расходилась, там постоянно мелькали вспышки ревности и было много конфликтов на почве несовпадении жизненных ритмов. Каждый их разрыв обсуждала вся индустрия моды, и Белла тяжело переносила внимание прессы. Однако после финальной точки в 2019 году модель буквально расцвела.

Она сменила привычный «ангельский» имидж на более зрелый: холодные стрелки, темную помаду, прически с гладкой укладкой. Занялась верховой ездой и восстановлением после болезни Лайма, подтянула фигуру и стала выглядеть более энергично.

В профессиональном плане Хадид также вышла на новый уровень — подписала крупнейшие рекламные контракты, стала «моделью года» и запустила собственный напиток Kin Euphorics, который стал хитом на рынке wellness-продуктов.

Адель — развод с Саймоном Конекки

Брак Адели с предпринимателем Саймоном Конекки казался идеальным, но в 2019 году пара рассталась. Певица, склонная к эмоциональной привязанности, переживала развод очень болезненно и долго. Она долго не появлялась в медиа и не давала интервью. Но спустя два года мир увидел совершенно новую Адель.

Певица кардинально похудела — по данным СМИ, более чем на 40 кг, перейдя на комбинированную тренировочную систему и продуманную диету. Она сменила гардероб, освоила гламурный макияж, стала уверенной и более открытой. В интервью Vogue Адель говорила, что впервые научилась слушать себя, а не «пытаться быть правильной для кого-то».

Главным символом ее обновления стал альбом «30», где она честно рассказала о чувствах после развода. Альбом получил высокие оценки критиков, став творческим триумфом Адель и подтверждением, что в итоге развод пошел ей на пользу.

