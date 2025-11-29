Счетами Юрия Дудя* заинтересовались судебные приставы

Приставы начали принудительное взыскание с журналиста и блогера Юрия Дудя* (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за отсутствие плашки иноагента в размещенных видеороликах. Речь идет о сумме в 70 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Как уточняется в соответствующих материалах, иноагент не погасил штраф, 26 ноября поэтому суд выдал исполнительный лист — по нему столичные приставы уже возбудили исполнительное производство о взыскании 40 тысяч рублей. Помимо прочего, в конце ноября, следует из документов, с Дудя стали взыскивать еще 30 тысяч рублей по штрафу от иного органа.

Уехавший в Барселону блогер Дудь* назвал Испанию страной со множеством проблем

Ранее блогер Юрий Дудь ответил на вопрос о своих спонсорах. В интервью с рэпером Птахой он заявил, что не имеет таковых и живет благодаря рекламе, уточнив, что в последнее время с заработком на платформе появились сложности.

*внесен Минюстом в реестр иноагентов.