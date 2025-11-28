Люся Чеботина прокомментировала конфликт с фокусником

Люся Чеботина в шоу «Кстати» прокомментировала суд с иллюзионистом. Артистка объяснила, что в день её сольного концерта у фокусника возникли проблемы технического характера, однако после он требовал полную сумму контракта за свои услуги.

«Ему часть оплатили, и он начал после концерта, по завершении, требовать другую часть. В итоге суд просто признал, что я ничего ему не должна, потому что этого всего не было. Представляете? Мой концерт смотрели в суде», — рассказала певица.

Суд поставил точку в этом конфликте ещё в августе. Было установлено, что часть услуг оказана полностью — а именно разработка фокусов, монтаж и доставка оборудования, а также два номера. Таким образом, аванс соответствует стоимости реально оказанных услуг.

Кто виноват в срыве репетиций и частичном непроведении номеров, представленные доказательства установить не позволили. Суд постановил, что каждая сторона получила услуги соразмерно внесённой оплате, а взаимные расчёты завершены.