У оскандалившейся Ларисы Долиной появился влиятельный заступник

28 ноября суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Реальные сроки получили четыре человека, в том числе Анжела Цырульникова, которая выступала в качестве курьера, забирая пакет с деньгами артистки.

Долиной же осталась квартира. Никаких компенсаций пострадавшей из-за попавшей на уловку мошенников певицы Полине Лурье выплачено не будет. Так решил второй кассационный суд. Мать-одиночка осталась без жилья и без денег.

Россияне сочли это несправедливым. Знаменитости и обычные граждане призывают Долину поступить порядочно. Народ убежден, что Лурье в этой истории пострадала больше всех. Алена Водонаева и вовсе дала понять, что считает Долину чуть ли не мошенницей. Мол, певица сначала продала квартиру, а потом вернула себе деньги.

"То есть Долина буквально присвоила себе деньги человека, который честным, прозрачным способом купил у нее квартиру", — возмутилась Алена Водонаева.

Высказался о громком деле и Григорий Лепс. Народный артист России призвал прекратить травлю Ларисы Александровны. Певец уверен, что никакого злого умысла с ее стороны не было.