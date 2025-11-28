Участник Comedy Club рассказал о работе в костюме презерватива

Российский комик, резидент проекта Comedy Club на канале ТНТ Константин Бутусов рассказал, как работал в костюме презерватива. Подробностями он поделился в выпуске шоу Иды Галич «Есть вопросики», доступном в соцсети «ВКонтакте».

© Lenta.ru

Юморист рассказал, что его родственник работал дистрибьютором японского бренда контрацептивов в России. Тот попросил комика поучаствовать в рекламной кампании фирмы. Для этого нужно было ходить по городу в костюме презерватива и раздавать продукцию компании всем желающим.

«Каждый, кому не лень, все просто проезжали мимо и кричали: "А, гондон!"», — поделился воспоминаниями участник Comedy Club. Комик добавил, что отработал всего три дня, потому что у него не выдержала психика. Бутусов также подчеркнул, что за сотрудничество с брендом ему не заплатили.

Ранее популярный российский блогер Илья Шабельников описал работу в театре словами «плясал в костюме Купидона в памперсе». По словам артиста, ему платили пять тысяч рублей в день.