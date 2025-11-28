Рестораны и кафе «отменяют» Долину на фоне скандала с квартирой

Рестораны и кафе начали отменять выступления певицы Ларисы Долиной на фоне скандала с продажей ее квартиры. На это обратил внимание Telegram-канал «Клиент всегда прав».

Как сообщается, администрация кафе «ПушкинЪ» удалила с сайта и из соцсетей информацию о выступлении Долиной в новогоднюю ночь. Билеты на это мероприятие продавали за 95 тысяч рублей.

Кроме того, сеть ресторанов общественного питания «Бургер Кинг» отменили возможность доставки своей продукции в дом Ларисы Долиной в Москве. Там сообщили, что их «сочные вопперы и хрустящая картошечка» не поедут по указанному адресу, пока обманутой покупательнице квартиры Долиной не вернут потраченные средства.

Продюсер Рудченко: скандал с квартирой повлияет на репутацию и гонорары Долиной

Как заявлял музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко, скандал с квартирой Долиной сильно испортил репутацию певицы.

Суд оставил квартиру Ларисы Долиной, которую певица продала под воздействием мошенников, в собственности артистки. При этом покупательнице, Полине Лурье, деньги не вернули, а ее иск отклонили. После прецедента с участием артистки в России все чаще стали сообщать об аналогичных случаях обмана.

Ранее Baza писала, что Долина получит доход от новогодних выступлений, равный стоимости ее пятикомнатной квартиры, потерянной из-за мошенничества.