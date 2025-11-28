Жена Полина специально свела Диброва с Гусевой: разработала целый план

Дмитрий Дибров расстался с молодой женой Полиной после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

© ТВ Центр

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Роман поддерживал женский клуб Полины и даже отпускал с ней в путешествия своих детей. Однако, как уверяют любовники, чувства их захлестнули лишь год назад. Диброва сопротивлялась, пыталась забыть мужчину, даже пошла в церковь. Но любовь оказалась сильнее.

Летом Полина объявила мужу, что влюбилась в Товстика. Дмитрий был ошарашен, но не стал устраивать скандал и делить детей или стараться как-то уколоть жену. Более того, на днях появилась информация, что у 66-летнего шоумена роман с 43-летним нутрициологом Екатериной Гусевой. И теперь говорят, что их свела именно Полина.

Инсульт, четвертый брак и стримы на Twitch: как живет Дмитрий Дибров

Будто бы она разработала для этого целый план.

"Когда у Полины полыхал тайный роман с Товстиком, вместе с подругами из своего клуба она разработала план сблизить Екатерину с Димой. Более того, Полина прямым текстом сказала мужу, что не против, если у него возникнет интерес к Екатерине. Идею познакомить Диброва с Гусевой подкинула психолог Полины", - сообщили "КП" люди из окружения Дибровых.

Говорят, что все началось с того, что ведущему понадобилось скинуть несколько лишних килограммов. И ему в этом как раз помогла Екатерина Гусева, которая консультирует состоятельных людей по вопросам питания. По некоторым данным, их роман начался уже после того, как Дибров оформил развод.