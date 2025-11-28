Элтон Джон ослеп на оба глаза. Об этом певец рассказал в интервью Variety. Несмотря на серьёзные проблемы со зрением, звезда не теряет надежды, что новые технологии ещё помогут ему прозреть.

«Из-за того, что я потерял правый глаз, а с левым у меня не всё в порядке, последние 15 месяцев были для меня непростыми, потому что я не мог ничего видеть, смотреть и читать», — признался исполнитель.

Он сравнил потерю зрения со СПИДом. Певец верит, что в скором времени наука найдёт способ побороть эти недуги.

Недавно стало известно, что здоровье 78-летнего Элтона Джона стремительно ухудшается: «Рокетмен» с трудом ходил на яхте во Франции.

Ранее Элтон Джон почтил память Оззи Осборна, назвав его своим другом и настоящим первопроходцем, завоевавшим себе место в пантеоне рок-богов.

«Мне будет его очень не хватать. Шэрон и её семье я выражаю свои соболезнования и любовь», — заявил Элтон.

